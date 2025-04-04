Подорожчання продуктів в Одесі стало відчутним насамперед на яйця, м'ясні вироби та молочну продукцію, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків порталу "Мінфін", у порівнянні з минулим роком ціни зросли на 15-20%, а до свят можливе ще більший стрибок вверх.

Згідно з аналітикою ринку, у супермаркетах міста десяток коштує від 80 до 90 гривень, і вартість може збільшитися ще на 5-10% ближче до Великодня.

Подорожчання продуктів в Одесі також позначилося на м'ясних виробах. Шинка та ковбаса виросли до 450-600 грн за кілограм, що робить їх найдорожчими позиціями у великодньому кошику. Вершкове масло також зросло на 20% у порівнянні з минулим роком, що впливає на загальну вартість домашніх пасок.

Експерти рекомендують містянам не відкладати закупівлю продовольство до свята на останній момент, оскільки перед самим Великоднем доведеться платити значно більше. Зекономити можна, купуючи деякі товари заздалегідь або звертаючи увагу на ринки, де часто можна знайти більш доступні ціни, ніж у великих торгових мережах.

Попри загальний стрибок у вартості, після свят очікується традиційне здешевшання деяких продовольчих товарів, зокрема яєць та м’ясної продукції, коли ажіотаж на ринку спаде.

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