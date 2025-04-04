Подорожание продуктов в Одессе стало ощутимым прежде всего на яйца, мясные изделия и молочную продукцию, сообщает Politeka.

По данным аналитиков портала "Минфин", по сравнению с прошлым годом цены выросли на 15-20%, а к праздникам возможен еще больший скачок вверх.

Согласно аналитике рынка, в супермаркетах города десяток стоит от 80 до 90 гривен, и стоимость может увеличиться еще на 5-10% ближе к Пасхе.

Подорожание продуктов в Одессе также сказалось на мясных изделиях. Ветчина и колбаса выросли до 450-600 грн за килограмм, что делает их самыми дорогими позициями в пасхальной корзине. Сливочное масло также выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, что влияет на общую стоимость домашних куличей.

Эксперты рекомендуют горожанам не откладывать закупку продовольствия к празднику на последний момент, поскольку перед самой Пасхой придется платить гораздо больше. Сэкономить можно, покупая некоторые товары заранее или обращая внимание на рынки, где часто обнаруживается более доступные цены, чем в крупных торговых сетях.

Несмотря на общий скачок в стоимости, после праздников ожидается традиционное удешевление некоторых продовольственных товаров, в частности, яиц и мясной продукции, когда ажиотаж на рынке спадет.

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