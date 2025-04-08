Експерти вже попереджають, що подорожчання хліба в Одесі продовжиться далі.

В українських супермаркетах зафіксовано чергове зростання цін основних продуктів, зокрема особливо помітне подорожчання хліба в Одесі, повідомляє Politeka.net.

Дані про зміну цін на ключовий продукт опублікували в Мінфін.

Зафіксовано цінове зростання кількох видів продукції. Так, цінник на пшеничний нарізний хліб (650 г) піднявся з 40,48 гривень до 43,49, тобто здорожчала на 3,01 грн. Тим часом пшеничний «ЦарХліб» подорожчав до 45,05 грн, тоді як місяць тому його можна було придбати за 42,62 грн.

Також подорожчання хліба в Одесі торкнулося і бородинського — нині його вартість у супермаркетах становить 45,83 грн, що на 40 копійок більше порівняно з березнем.

Експерти вже попереджають, що на цьому зростання вартості цього товару не зупиниться.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, зростання цін на хлібобулочні вироби не припиниться.

«За минулий рік хліб зріс на 20%. Цього року ситуація може повторитись. Уже в січні та лютому було зафіксовано ріст на 1% щомісяця, у березні темпи дещо сповільнились, але немає гарантії, що це триватиме», — зазначив Марчук.

До того ж економічний експерт Олег Пендзин також прогнозує подальше зростання цін на продукти повсякденного попиту. За його словами, окремі категорії товарів можуть суттєво подорожчати найближчим часом.

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