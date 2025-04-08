В украинских супермаркетах зафиксирован очередной рост цен основных продуктов, в частности, особенно заметное подорожание хлеба в Одессе, сообщает Politeka.net.

Данные о ценовом изменении ключевого продукта опубликовали в Минфине.

Зафиксирован ценовой рост нескольких видов продукции. Так, ценник на пшеничный нарезной (650 г) поднялся с 40,48 гривен до 43,49, то есть подорожала на 3,01 грн. Между тем, пшеничный «ЦарьХлеб» подорожал до 45,05 грн, тогда как месяц назад его можно было приобрести за 42,62 грн.

Также подорожание хлеба в Одессе коснулось и бородинского - сейчас его стоимость в супермаркетах составляет 45,83 грн, что на 40 копеек больше по сравнению с мартом.

Эксперты уже предупреждают, что на этом рост стоимости этого товара не остановится.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, увеличение стоимости на хлебобулочные изделия не прекратится.

«За прошлый год он вырос на 20%. В этом году ситуация может повториться. Уже в январе и феврале был зафиксирован рост на 1% ежемесячно, в марте темпы замедлились, но нет гарантии, что это будет продолжаться», — отметил Марчук.

К тому же, экономический эксперт Олег Пендзин также прогнозирует дальнейшее увеличение стоимости на продукты повседневного спроса. По его словам, отдельные категории товаров могут значительно подорожать в ближайшее время.

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