Адресна допомога ВПО в Одесі є доступною для тих, хто потрапив у складні життєві обставини через війни.

Адресна допомога ВПО в Одесі надається, зокрема, гуманітарною організацією "Міжнародний комітет порятунку", повідомляє Politeka.

Організація повідомила, що вже розпочала реєстрацію людей, які вперше отримали відповідний статус та проживають на території області.

Згідно з їх повідомленням, для того, щоб адресна допомога ВПО в Одесі була оформлена, важливо, щоб статус переселенця був наданий не раніше 10 лютого 2025 року. Тобто ця підтримка надається тільки тим, хто нещодавно отримав відповідний статус.

Отримати підтримку для переселенців доволі просто. Для попереднього запису потрібно заповнити спеціальну анкету. Після цього з вами зв’яжуться представники Міжнародного комітету порятунку і повідомлять час і місце, де буде проводитися видача.

Обласний центр прийняв тисячі біженців з різних регіонів України, багато з яких залишились без даху над головою, тому це буде актуально для багатьох громадян.

Важливо знати, що на підтримку можуть розраховувати не тільки переселенці, але й інші категорії громадян, які опинились у складних обставинах. Це можуть бути люди з інвалідністю, багатодітні родини або пенсіонери з мінімальними доходами.

Для отримання - необхідно звернутися до одного з відповідних центрів та надати документи, що підтверджують особу, а також довідку, що підтверджує ваш статус.

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