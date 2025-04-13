Дізнайтесь, якими будуть графіки вимкнення світла в Одесі на тижні з 14 по 20 квітня.

Графіки відключення світла в Одесі на тиждень з 14 по 20 квітня можуть мінятися, проте вже зараз заплановані можливі перебої в електропостачанні в деяких районах області, повідомляє Politeka.

Для надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК буде проводити профілактичні роботи у межах Подільської міської територіальної громади.

У зв’язку з виконанням цих робіт, будуть відключення електроенергії 14 квітня 2025 року:

місто Подільськ (орієнтовно з 08:00 по 19:00): вул. Соборна.

У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру: для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90.

Для мобільних телефонів: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90.

Також будуть проводитись профілактичні роботи у межах Зaтишaнської селищної територіальної громади.

У зв’язку з викоанням робіт 14 числа з 8.00 до 19.00 буде обмеження електроенергії у селищі Затишшя по вулицях Івана Франка, Ватутіна, Гагаріна, Елеваторній, Залізничній, Західній, Колгоспній, Комарова, Механізаторів, Михайлівській, Новій, Одеській, Південній, Віталія Палія (колишня Пушкіна), Садовій, Сінній, Олександра Бережка (Суворова), Східній, Торгівельній, Торговій, Центральній, Шевченка, Шкільній, провулках Будівельному, Молодіжному, Одеському, Поштовому та Шкільному.

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