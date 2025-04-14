Доведеться пристойно витратитися, щоб зібрати великодній кошик, вже спостерігається подорожчання продуктів в Одесі.

З початку року вартість продуктового кошика зросла на 25–30%, подорожчання продуктів в Одесі торкнулося низки товарів, повідомляє Politeka.net.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Основними причинами цінового збільшення стали інфляція, підвищення вартості енергоносіїв і складнощі з логістикою.

Найбільше додали в ціні овочі, фрукти та молочна продукція. Абсолютним лідером стало яблуко — його середня ціна зросла на 106,4% і нині становить 42,31 грн за кілограм. Також значне зростання зафіксовано на картоплю та молоко — понад 30%.

Фахівці пов’язують динаміку з інфляційним тиском (13,4% у річному вимірі), невдалим врожаєм у 2024 році та загальним зростанням витрат на виробництво й доставку продовольства.

Крім цього напередодні Великодня в супермаркетах спостерігається подорожчання продуктів в Одесі. Відчутно підвищили ціни на сир, бекон та ковбаски.

Так, сир «Звени Гора голландський» подорожчав майже на 40 гривень — із 540,99 до 580,70 грн за кілограм. Для порівняння, твердий сир «Комо традиційний» залишається трохи дешевшим — у середньому близько 525 гривень.

Бекон від «Укрпромпостач» у квітні підскочив до 473,63 грн за кілограм порівняно з 459,23 у березні. У деяких магазинах ціна вже наближається до 500 гривень.

Найбільше подорожчали мисливські напівкопчені ковбаски «Алан» — середня ціна зросла майже на 65 гривень і наразі становить 713,65 грн/кг, тоді як раніше вони коштували 648,86.

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