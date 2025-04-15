Робота для пенсіонерів в Одесі дозволяє літнім людям знайти підзаробіток або ж і повноцінну зайнятість із достойною оплатою.

В теперішніх умовах, робота для пенсіонерів в Одесі стає все більш поширеною, повідомляє Politeka.

На сайті Work.ua з’явилися кілька варіантів, які можуть бути актуальними для літніх людей. Передбачається не тільки гнучкий графік, а й пристойну оплату від 22 до 35 тисяч гривень.

Один із доступних напрямів - фасування та пакування продукції на харчовому підприємстві. Досвід бажаний, але не критичний, всьому навчають на місці. Зарплата від 13 до 20 тисяч грн. Робочий день повний, зайнятість офіційна.

Ще одна цікава пропозиція - робота для пенсіонерів в Одесі у сфері легкої промисловості. Швейне виробництво шукає технолога з досвідом. Тут важливо знати технологічні процеси, вміти працювати з документацією та стежити за якістю продукції. Це вже серйозніша історія, і відповідно зарплата від 30 000 до 35 000.

Є й менш технічний варіант: менеджер з продажу в компанію, яка займається канцелярією, побутовою хімією та товарами для творчості. Район Черьомушки або Таїрово. У завдання входить спілкування з клієнтами, супровід замовлень, переговори та презентації. Досвід у продажах бажано мати. Заробітна плата пропонується на рівні 22 тисячі гривень.

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