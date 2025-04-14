У вівторок, 15 квітня, в Одесі та області заплановані тимчасові графіки відключення газу, які торкнуться частини жителів регіону, передає Politeka.net.
Причиною обмежень стали масштабні ремонтні роботи на газопроводі високого тиску у селищі Затишшя.
Згідно з офіційною інформацією, з 9:00 ранку 15 квітня по 18 число 2025 року усі споживачі природного газу в цій місцевості будуть відключені від постачання.
Відновлення подачі відбудеться після завершення робіт, у суворій відповідності до норм безпеки систем.
Для підключення необхідно дотриматися низки вимог:
Наявність чинного договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання.
Відсутність заборгованості за обслуговування і розподіл.
Повна відповідність системи постачання проектній документації.
Відсутність порушень правил безпеки, зокрема щодо димоходів і вентиляцій.
Компанія просить вибачення за тимчасові незручності та закликає мешканців з розумінням поставитися до ситуації.
Що стосується світла та електропостачання вцілому, станом на 15 число, інформації про планові відключення від Центральної Енергетичної Компанії (ЦЕК) та ДТЕК у Одеській області не надходило.
Проте енергетики попереджають, у разі перевантаження мережі можливі спонтанні зміни графіків без попередження.
Фахівці наголошують на важливості економного споживання, особливо у вечірні години, щоб уникнути навантаження на систему та відлюкчень світла.
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