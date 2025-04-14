Відключення світла і газу в Одесі та області 15 квітня, кому варто підготуватися до незручностей.

У вівторок, 15 квітня, в Одесі та області заплановані тимчасові графіки відключення газу, які торкнуться частини жителів регіону, передає Politeka.net.

Причиною обмежень стали масштабні ремонтні роботи на газопроводі високого тиску у селищі Затишшя.

Згідно з офіційною інформацією, з 9:00 ранку 15 квітня по 18 число 2025 року усі споживачі природного газу в цій місцевості будуть відключені від постачання.

Відновлення подачі відбудеться після завершення робіт, у суворій відповідності до норм безпеки систем.

Для підключення необхідно дотриматися низки вимог:

Наявність чинного договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання.

Відсутність заборгованості за обслуговування і розподіл.

Повна відповідність системи постачання проектній документації.

Відсутність порушень правил безпеки, зокрема щодо димоходів і вентиляцій.

Компанія просить вибачення за тимчасові незручності та закликає мешканців з розумінням поставитися до ситуації.

Що стосується світла та електропостачання вцілому, станом на 15 число, інформації про планові відключення від Центральної Енергетичної Компанії (ЦЕК) та ДТЕК у Одеській області не надходило.

Проте енергетики попереджають, у разі перевантаження мережі можливі спонтанні зміни графіків без попередження.

Фахівці наголошують на важливості економного споживання, особливо у вечірні години, щоб уникнути навантаження на систему та відлюкчень світла.

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