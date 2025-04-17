Робота для пенсіонерів в Одесі дозволяє літнім людям залишатися активними та знайти нову справу до душі.

Робота для пенсіонерів в Одесі передбачає заробітню плату від 22 тисяч і вище, тому це вже виходить за межі просто підзаробітку, повідомляє Politeka.

Нові оголошення постійно з'являються на сайтах з пошуку вакансій. У одній з таких пропозицій шукають особистого водія з власним авто. Робота для пенсіонерів в Одесі буде у межах міста. Надають перевагу кандидату, який добре орієнтується в облцентрі, відповідальний та пунктуальний.

Вимоги стандартні: знати місто, бути охайним і дисциплінованим. Обіцяють від 40 до 70 тисяч гривень, графік можна обговорити індивідуально. Решту деталей розкажуть вже під час особистої зустрічі.

Є і більш технічні варіанти. Наприклад, потрібна людина на швейному виробництві. Там є вакансія технолога, людини, яка знає процес зсередини, розуміє послідовність дій, вміє працювати з документацією і контролювати якість продукції. Тут без досвіду не обійтись, але й оплата відповідна: від 30 до 35 000 гривень.

А ті, хто ближчий до спілкуання з людьми, може стати менеджером з продажу. Компанія торгує канцелярією, побутовою хімією та товарами для хобі. Тут потрібно комунікувати з клієнтами, оформлювати замовлення, проводити переговори. Офіс знаходиться у районах Черемушки або Таїрова. Зарплата близько 22 тисяч.

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