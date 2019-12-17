Потратят более 700 тысяч гривен

В Одессе на празднование новогодних праздников из городского бюджета выделят более 700 тысяч гривен

Как передает Politeka.net, соответствующие распоряжения подписал одесский мэр Геннадий Труханов. Об этом указывается на официальном сайте города.

110 тысяч потратят на празднование Дня Святого Николая. В этот день, по традиции, на Думской площади должно состоятся торжественное мероприятие, центральным событием которого станет зажжение главной городской елки.

Кроме того, 400 тысяч гривен потратят на Новый год и Рождество Христово.

В этом году отмечать Новый год одесситов зовут на Думскую площадь, где с 21:00 до 3:00 будет праздничная программа, концерт и фейерверк. 5 и 6 января в парке Шевченко, а 7 января на улице Дерибасовской пройдет рождественский фестиваль. 8 января по городу пройдет рождественский парад трамваев.

Также в мэрии решили выделить 191 100 грн на проведение новогодних детских представлений.

Ранее мы писали, главную новогоднюю елку города устанавливают в Одессе.

16 декабря на Думской площади приступили к установке главной городской елки, а также украшению центра Одессы новогодней иллюминацией.

Ее создали специалисты компании «Люмьер» из Черноморска. Конструкцию устанавливают седьмой год подряд, но каждый год добавляют новых узоров.

«Высота одесской елки — 20 метров, диаметр основания — 9 метров. Она состоит из металлического каркаса и искусственной хвои итальянского производства. Елку украсят гирлянды и дюролайт (прозрачный шнур со светодиодами), общая протяженность которых превышает 4 км. Светодиодов — 100 тысяч штук. Они светятся тремя цветами: зеленым, синим и золотистым», - отмечается в публикации.

Тем временем, украшают не только Думскую площадь. В Горсаду на фонарях ночного освещения устанавливают новогоднюю иллюминацию.

Гирлянды в виде колокольчиков, елок и фейерверков прикрутили прямо к столбам ночного освещения.

Напомним, что делают на Старый Новый год: обычаи празднования.

Как писала Politeka, как принято праздновать Еврейский Новый год.

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