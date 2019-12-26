Опознана последняя жертва жуткого пожара в одесском колледже

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что им оказалася директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров.

В целом, эксперты идентифицировали тела всех 16 человек, которые погибли при пожаре в одесском колледже.

Как сообщила в своем Facebook родственница погибшего биолога Лиана Александрова, церемония прощания с ученым состоится завтра, 27 декабря, на Биофаке Одесского университета имени Мечникова по адресу Шампанский переулок, 2.

"4 декабря 2019 года сгорело здание Института морской биологии вместе с его директором — моим любимым Бобом. Говорят, он не уходил, хотел всех предупредить и спасти. Но не сумел спастись сам. C ним погибла Галина Валентиновна Иванович — помощник и очень верный друг Бори. Он очень любил и институт, и семью, и своих многочисленных друзей, и студентов", - написала она в соцсети.

"Помним, скорбим, соболезнуем. Светлая память...", "Соболезную. Пусть Боря покоится с миром", "Лиана, Боря всегда будет в нашей памяти и в наших сердцах", "Лианочка, держись моя дорогая...любим вас..", "Лиана , низко кланяюсь в печали . Боря в сердце каждого из нас и мы будем помнить его пока живы! Светлая , благодарная память...", "Царствие небесное, вечная память", - выразили украинцы свои соболезнования в комментариях под публикацией.

Стоит также отметить, что сегодня, 26 декабря, в Одессе в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара — 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Ранее мы сообщали о жутком пожаре, который 4 декабря вспыхнул в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Загорелось помещение на третьем этаже шестиэтажного дома. Огонь удалось ликвидировать лишь под вечер.

Сразу были опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук. Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм

8 декабря в Украине был объявлен траур по погибшим в жутком пожаре, а через четыре дня спасатели отчитались, что из-под завалов достали тела последних жертв.

По официальной информации, пожар в одесском колледже унес жизни 16 человек.

Напомним, пожар в Одесском колледже: появились страшные данные о жертвах, «молится вся Украина»

Как сообщала Politeka, пожар в одесском колледже: появились пугающие кадры с места трагедии

Также Politeka писала, появились фото пропавших на пожаре в одесском колледже