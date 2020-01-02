В Одессе автохамы продолжают плевать на ПДД и оставляют свои транспортные средства где хотят и как угодно, перекрывая движения пешеходам и другому транспорту

Об этом пишет Рoliteka.net

О том, насколько распоясались особо наглые автомобилисты в Одессе расскажет свежая фотоподборка, сделанная за последнюю неделю декабря.

Ранее мы писали, водителям трамвая пришлось остановить движение из-за неправильно припаркованного автомобиля в Одессе.

Сообщается, что движение трамваев приостановлено по улице Пантелеймоновской.

Всему виной автомобиль Mercedes, припаркованный в районе дома №28 перегородил движение трамваям. Мужчина припарковал свою машину настолько близко к трамвайным колеям, что состав попросту не может проехать, не задев автомобиль.

Больше всего пострадали пассажиры, которых высадили, и им пришлось искать другой транспорт, чтобы добраться до нужного места.

Также сообщалось, в Одессе автохам на мотоцикле заехал на Трассу здоровья и чуть не сбил коммунальщика, а затем показал неприличный жест.

Мотохама засняли муниципальные камеры видеонаблюдения, а само видео разместило КУ «Центр 077» в сети.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина с подругой на мотоцикле выехали на Трассу здоровья, где разрешено движение только пешеходам и велосипедистам.

В 16:00 двое сотрудников муниципальной службы вышли на дорогу, чтобы остановить нарушителя, но опьяневший от безнаказанности «байкер» даже не собирался останавливаться и целенаправленно ехал на коммунальщика, которому чудом удалось отскочить от мотоцикла.

Охранники порядка пытались догнать нарушителя на автомобиле, но благодаря своей маневренности автохаму удалось скрыться.

Но и этого байкеру оказалось мало. Проезжая мимо городских камер, он оставил на память о себе неприличный жест. Через 12 минут мотоцикл скрылся с дороги.

В «Центре 077» надеяться, что полиция привлечет нарушителя к ответственности.

Напомним, как паркуются автохамы в Одессе

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