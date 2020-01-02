Особенно страдают те, у кого автономное отопление

Одесситы массово жалуются на низкое качество бытового газа, особенно страдают те, у кого имеется автономное отопление и газовые колонки

Соотвествующая петиция появилась на сайте президента Украины, пишет Politeka.net

Автором документа является Елена Лисюченко, которая подчеркнула, что несмотря на то, что цена газа для населения уменьшилась, счета меньше не стали.

Поэтому одесситка обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому и администрации инициировать тотальную проверку качества газа для населения, именно после прохождения распределительных станций районных газовых учреждений.

«По сравнению с прошлыми годами качество газа ухудшается, теплоемкость его уменьшается, время приготовления пищи существенно увеличивается, а домашние отопительные котлы значительно чаще выключаются через аварийные режимы из-за примесей - воздух под давлением и т.д., - говорится в петиции.

На данный момент петиция набрала 155 голосов, однако сбор подписей будет продолжаться 3 месяца. В случае, если петиция за это время соберет необходимое количество голосов, а именно - 25 тысяч, ее обязан будет рассмотреть президент.

Подписать петицию можно тут.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Известно, что Украина и РФ подписали договор о транзите газа через нашу страну на пять лет.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим как минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в рамках транзита голубого топлива украинская ГТС будет загружена, "а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев!"

Согласно договору, в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 — по 40 млрд.

Напомним, газ распылили в одесском трамвае: «люди начали кашлять и рвать»

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