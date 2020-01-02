Иностранец пригнал авто к украинской границе, увешанное советской символикой
Как пишет Politeka, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.
По словам пограничников, в пункте пропуска «Кучурган» они остановили молдованина, на автомобиле которого красовались номерные знаки и символика СССР.
Выяснилось, что номерные знаки образца 1990 года мужчина изготовил сам.
Кроме того, на кузове он приделал два больших знака серпа и молота на земном шаре — герба СССР. В таком виде иностранец пригнал свой автомобиль к границе с Украиной.
Отмечается, что в Украину гражданина Молдовы не пропустили, а объявили о двух правонарушениях — изготовление символики коммунистического режима и подделка документов.
В тоже время автомобиль изъяли и передали в полицию.
Напомним, в Украине запрещено распространение коммунистической, нацистской символики. Также действует запрет на пропаганду коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Схлопотать можно до 5 лет тюрьмы.
Кроме этого, за изготовление и ношение «георгиевской» ленточки украинцам грозит штраф в размере 5 100 гривен или арест на 15 суток.
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Выяснилось, что девочка-подросток приехала в Одессу из Лиманского района.
Она была доставлена в отделение полиции, где рассказала, что не знала о том, что изображения на одежде являются запрещенными.
Копы провели с ней разъяснительную беседу и составили админпротокол на ее отца.
«Учитывая, что несовершеннолетний не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери относительно ее отца составлен протокол по ч. 4 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — говорится в сообщении пресс-службы.
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