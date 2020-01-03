В Одессе на Рождество будет проходить много мероприятий, при посещении которых можно получить массу удовольствия

Представляем вам обзор самых интересных из них, где каждый найдет себе развлечение по вкусу.

Рождество на Дерибасовской

7 января в 14.00 в Горсаду состоится традиционный открытый фольклорный фестиваль "Рождество на Дерибасовской".

В программе фестиваля: конкурс колядок, праздничный концерт творческих коллективов учреждений образования и общественных организаций города, ярмарка изделий народных умельцев Украины, бесплатное угощение кутьей, конкурс на лучший калач с дегустацией, игры и развлечения.



При чем всё это совершенно бесплатно.

Новогоднее Фикси-шоу Дед Мороз существует

Телепортация на ваших глазах! Новое изобретение неугомонного Гения Евгеньевича позволяет приманить любой объект из любой точки земного шара.

Впервые испытать прибор Чудаков приглашает Симку и Нолика. Вместе они пытаются телепортировать самого Деда Мороза – ведь как без него в самый волшебный праздник года? Но ошибка прибора и помеха от администратора Умы Палатовны Занозиной приводит к самым неожиданным последствиям: сразу три Деда Мороза с разных континентов окажутся на одной сцене!

Где: Театр Музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3

Когда: 7 января, 11:00, 14:00



Почем: от 80 гривен

Фильм "Прошлое Рождество"

Приближается Рождество. В то время, когда всех жителей города охватило предпраздничное настроение, Кейт (Эмилия Кларк - звезда Игры Престолов) продолжает ввязываться в неприятности. Одним из очередных ее неверных решений стало то, что она согласилась работать эльфом в магазине рождественских подарков. И это несмотря на то, что она находится в депрессивном настроении, а лучшим ее другом является бутылка алкоголя. Раз за разом она случайно встречает одного и того же парня. Знакомство и дальнейшее общение с Томом (Генри Голдинг) настолько сказочное и приятное, что не верится, что это происходит именно с ней.

Где: кинотеатры Одессы

Когда: в прокате с 1 января

Почем: от 80 гривен

Фильм "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое"

Казацкий род существует на свете, пока в нем рождаются казаки-рыцари, защищающие свою землю от врагов. А казакам, которые положили свои головы в бою, прощаются все грехи. Разъяренный этим Черт заключает пари со Святым Петром, который сможет покорить и удержать до Рождества лучшего и самого храброго казака Семена. Так Черт получит возможность уничтожить весь казацкий род на земле. Но на отважного казака не действуют чары и его невозможно запугать или купить.

Где: кинотеатры Одессы

Когда: в прокате с 1 января

Почем: от 80 гривен

Напомним, какие блюда приготовить 6-7 января: лучшие рецепты на Сочельник и Рождество.

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