В Одессе 4 января ожидается пасмурная погода и без осадков
Таким прогнозом поделились метеорологи сайта Sinoptik, пишет Politeka.net
В Одессе погода будет пасмурной, хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2 °С мороза, днем 4-6 °С тепла.
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5 °С мороза, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000м.
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Ранее мы писали, теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.
Из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.
В тоже время на деревьях замечены почки, распускаются цветы. И это н смотря на то, что до Нового года осталось всего 12 дней.
Синоптики предупреждали о потеплении.
По прогнозам известного метеоролога Натальи Диденко, в Киеве 17, 18 и 19 декабря побиты исторические максимумы декабря.
В частности, 18 декабря был зафиксирован самый теплый день за всю историю метеонаблюдений в Киеве. Максимальная температура воздуха в столице составила 15,2° тепла. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. В Одессе же температура воздуха держится у исторических максимумов.
Напомним, погода в Одессе резко изменится, к чему готовится
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