В Одессе 4 января ожидается пасмурная погода и без осадков

Таким прогнозом поделились метеорологи сайта Sinoptik, пишет Politeka.net

В Одессе погода будет пасмурной, хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2 °С мороза, днем 4-6 °С тепла.

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5 °С мороза, днем 2-7 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000м.

4 января отмечается день Анастасии Узорешительницы. К этой святой обращались в молитвах для легкого течения беременности и родов. В этот день, с молитвами к святой, женщины вышивали полотенце, которое должно было помочь благополучно разрешиться от бремени. В народе приметили, каким день будет на Анастасию, таким будет и октябрь. Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.

Ранее мы писали, теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.

Из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.

В тоже время на деревьях замечены почки, распускаются цветы. И это н смотря на то, что до Нового года осталось всего 12 дней.

Синоптики предупреждали о потеплении.

По прогнозам известного метеоролога Натальи Диденко, в Киеве 17, 18 и 19 декабря побиты исторические максимумы декабря.

В частности, 18 декабря был зафиксирован самый теплый день за всю историю метеонаблюдений в Киеве. Максимальная температура воздуха в столице составила 15,2° тепла. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. В Одессе же температура воздуха держится у исторических максимумов.

Напомним, погода в Одессе резко изменится, к чему готовится

Как сообщала Politeka, синоптики ошарашили прогнозом на выходные в Одессе

Также Politeka писала, природная аномалия в Одессе: жители делятся удивительными кадрами