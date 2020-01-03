В Одессе мошенники придумали новый способ вымагательства — звонят, якобы из Пенсионного фонда

Об этом сообщает информационный портал «Одесская жизнь».

Жертвами аферистов в основном становятся пожилые люди.

С очередным видом развода столкнулась пенсионерка из Одессы Людмила Ивановка.

Она рассказала, что ей на телефон позвонили под видом сотрудников Пенсионного фонда и сказали в обязательном порядке явиться в управление для замены пенсионного удостоверения и получения некой надбавки к пенсии.

Кроме этого, ее уговаривали собрать купюры номиналом 5 и 10 гривен и принести на обмен в Пенсионный фонд. Объяснили они это тем, что купюры якобы скоро выйдут из обихода и их невозможно будет обменять.

В тоже время в главном управлении Пенсионного фонда в Одесской области заявили, что их работники не обзванивали пенсионеров.

«Замена пенсионного удостоверения носит рекомендательный характер, надбавки к пенсиям насчитывают автоматически, а обмен купюр вообще не имеет никакого отношения к Пенсионному фонду», - пояснили в фонде.

Когда пенсионерка перезвонила по номеру (+38 050 768 69 55), с которого был осуществлён подозрительный звонок, то абонент оказался вне зоны доступа.

Остается предполагать, что номер работает в одностороннем порядке, а именно – звонить можно, а вот принять вызов нет.

Обратим внимание, что жителям необходимо соблюдать меры предосторожности при предоставлении своих персональных данных, внимательно относиться к запросам указанных сведений от посторонних лиц.

Ранее мы писали, мошенники активизировались в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, в полицейский отдел обратилась жительница Измаильского района, которая рассказала, что ее «развели» на 11 тысяч гривен.

Ей позвонил по телефону неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что якобы с ее карточки мошенники собираются снять деньги. Чтобы их не потерять, «клиентке» посоветовали перевести средства на другой счет, предоставив его номер, что доверчивая женщина и сделала.

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