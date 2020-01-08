В Одессе автохамы продолжают плевать на ПДД и оставляют свои транспортные средства где хотят и как угодно, перекрывая движения пешеходам и другому транспорту

Об очередной "героине парковки" сообщила на своей странице в Фейсбуке одесситка Liudmila Yamschikova .

Также очевидица разместила соответсвующее фото.

По ее словам, на конечной остановке 18-го трамвая на Куликовом поле владелица авто припарковала свой внедорожник Toyota Prado прямо на рельсах и ушла в магазин напротив.

Тем временем водитель трамвая был вынужден долго сигналить, а затем вышел и постучал по колесам автомобиля.

«Только после этого хозяйка вышла и долго не могла выключить сигнализацию», - рассказала очевидица.

Ранее мы писали, в Одессе заметили авто с российскими номерами, водитель которого отличился.

Россиянина-автохама обнаружили на парковке возле ТЦ “Сити-Центр” на Таирово. Об этом в одесских пабликах сообщают возмущенные местные жители.

Гость из страны-агрессора не только припарковал свое авто перпендикулярно разметке, но и занял место, предназначенное для водителей с особыми физическими потребностями.

Одесситы призвали незваных гостей вести себя тише воды и ниже травы.

Также мы писали, автохамы в центре Одессы настолько распоясались, что пешеходы вынуждены искать обходные пути, чтобы обойти автомобиль «гения парковки», а страдают больше всего матери с колясками

Как стало известно, 30 мая в центре Одессы водитель автомобиля «BMW X5» припарковал свой автомобиль на улице Бунина прямо на съезде с моста Коцебу, перегородив машиной тротуар.

На снимках видно, как пешеходам пришлось обходить «автохама» прямо по проезжей части. Особенно трудно пришлось мамам с маленькими детьми, которые спускали коляски с тротуара на проезжую часть, а потом снова поднимали.

Напомним, как паркуются автохамы в Одессе

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