В Одессе пассажирам трамвая пришлось толкать вагон, который заглох

Об этом пишет Думская.

Согласно информации, инцидент произошел на Лидерсовском бульваре возле парка Шевченко.

Очевидцы зафиксировали, как группа мужчин толкала трамвай, который заходил на круг и неожиданно заглох. Они пытались сдвинуться с места многотонную махину.

Тем временем в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» уже отреагировали на инцидента и пообещали наказать водителя.

«Вагон стал под пересечение и обесточился. По должностной инструкции водитель в подобных случаях должен вызвать аварийный вагон, чтобы его толкнули. Однако на практике случается так, что пассажиры сами предлагают помощь, чтобы не терять время. Опять-таки, согласно инструкции, если пассажиры хотят толкать трамвай, водитель обязан воспрепятствовать этому. Водитель данного вагона уже отстранена от работы на линии, ее ждут дисциплинарные санкции», — говорится в публикации.

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Об очередной "героине парковки" сообщила на своей странице в Фейсбуке одесситка Liudmila Yamschikova .

Также очевидица разместила соответсвующее фото.

По ее словам, на конечной остановке 18-го трамвая на Куликовом поле владелица авто припарковала свой внедорожник Toyota Prado прямо на рельсах и ушла в магазин напротив.

Тем временем водитель трамвая был вынужден долго сигналить, а затем вышел и постучал по колесам автомобиля.

«Только после этого хозяйка вышла и долго не могла выключить сигнализацию», - рассказала очевидица.

Напомним, как паркуются автохамы в Одессе

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