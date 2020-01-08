Стали известны новые размеры алиментов в 2020 году в Украине

Такую информацию разместила пресс-служба Министерства юстиции, пишет Politeka.net

С 1 января 2020 года для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1 779 гривен, а для детей от 6 до 18 лет - 2 218 гривен.

Соответственно минимальный гарантированный размер алиментов составит 889,5 гривен для детей до 6 лет, а для детей от 6 до 18 лет 1109 гривен.

Эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а с привязкой к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.

А вот максимальный размер алиментов остался неизменным, он составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 21 декабря прошлого года, государственные исполнители вынесли 133 тыс. постановлений, которыми временно ограничили выезд за границу граждан, которые задолжали по алиментам.