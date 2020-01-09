На одесском Привозе находчивый продавец придумал оригинальный способ, как привлечь покупателей к своему товару
Курьезное фото разместил очевидец на страницах соцсетей, пишет Politeka.net
В частности в торговой точке, где продают фрукты, продавец решил блеснуть креативом и запустить "чудеса маркетинга" в массы.
"Утке в ж*пу. 20 грн", - написал продавец вместо названия сорта яблок.
"Это Одесса, детка. На Привозе продают новый сорт яблок", - пишет автор в комментарии под фото.
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Неизвестно, воспользовались ли одесситы "рецептом" находчивого продавца, однако, по словам автора снимка, маркетинговый ход сработал. Покупатели быстро расхватали яблоки с креативным названием.
Ранее мы писали, в районе рынка «Привоз» с проезжей части по улице Екатерининской торговцы цветами покинули свое место, после себя они оставили горы мусора.
Территория, где ранее располагались цветочные ряды, выглядят сейчас как после апокалипсиса.
Везде разбросаны поддоны и кучи мусора, а микроавтобусы, которые использовали, как торговые точки по продаже цветов, стоят не в естественном для них расположении.
Люди, которые раньше здесь торговали рассказали, что администрация рынка попросила мирным путем убрать свои точки продажи.
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Обратим внимание, что на 10 станции идет активное строительство - маленькие уютные старые дачки на четной стороне Ванного переулка сменились помпезными особняками, а вот правая сторона застраивается многоэтажками.
Пляж "Чайка" зимой выглядит непривлекательно. Взору открывается незаконченное строительство эстакады, разбросанный мусор, разбитые будки общественного туалета и брошенные ларьки с раздевалками.
Однако это не мешает местным жителям гулять, кормить чаек и делать селфи на пирсе.
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Как сообщала Politeka, побережье Одессы покрылось сосульками гигантами.
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