В одесской Аркадии козы пасутся прямо на мусорных баках
О курьезном случает, который зафиксировали в Аркадии напротив Ротонды сообщает информационный портал УСИ.
На кадрах видно, как козы в поисках пропитания залезли в мусорные контейнеры и с аппетитом жуют отходы.
По словам очевидцев, они частенько наблюдают, как животные гуляют сами, но иногда их выгуливает хозяйка. А также отметили, что надеются на то, что владелица будет лучше следить за своими животными.
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Ранее мы писали, тушу мертвой коровы выбросило на один из пляжей под Одессой.
На пляже в Черноморке, что под Одессой, местные жители стали очевидцами жуткого инцидента. В четверг, 14 ноября, они увидели, как на берег моря выбросило труп коровы.
По словам очевидцев, мертвое животное начало разлагаться, поэтому они опасаются распространения инфекции.
Откуда «прибыло» животное, неизвестно.
«Мы позвонили в разные службы, но никто не знает, что делать в таких случаях», — жалуются они.
В мэрии успокоили, что корову уже забирают с пляжа на утилизацию.
Также мы писали, в Одессе на поселке Котовского зоозащитники спасли бездомную собаку, которая провалилась в люк и просидела двое суток.
По словам волонтером, бедное животное провалилось в глубокую яму еще 30 апреля.
Сначала спасти большого мохнатого пса пытались рабочие, которые занимаются ремонтными работами, но у мужчин не получилось вытащить четырехлапого.
В результате три женщины собственными силами смогли достать несчастное животное из люка и таким образом спасли его от верной гибели.
Напомним, ярый фанат «русского мира» набросился с кулаками на одесситку: «сделала замечание»
Как сообщала Politeka, одесситы требуют убрать топчаны на пляже: что для этого нужно сделать
Также Politeka писала, скандал гремит на одесском пляже: «Скоро море будет платным», кадры