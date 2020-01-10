В пятницу, 10 января, в Одессе и области ожидаются осадки в виде снега, а затем дождя

Об этом предупредили на сайте Sinoptik, пишет Politeka.net

На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Дождь, который днем придет на смену снегу, будет продолжать идти до позднего вечера.

Ветер северный, 3-5 м/с.

Температура ночью 3-5 °С мороза, днем 2-5 °С тепла.

По Одесской области – пасмурная погода. Днем синоптики прогнозируют снег.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8 °С мороза, днем 0-5 °С тепла.

В этот день почитается память святых из Никомидии. Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди. Если в этот день скирды хлеба были покрыты инеем, это тоже был верный знак того, что будущее лето будет дождливым.

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Обратим внимание, что на 10 станции идет активное строительство - маленькие уютные старые дачки на четной стороне Ванного переулка сменились помпезными особняками, а вот правая сторона застраивается многоэтажками.

Пляж "Чайка" зимой выглядит непривлекательно. Взору открывается незаконченное строительство эстакады, разбросанный мусор, разбитые будки общественного туалета и брошенные ларьки с раздевалками.

Однако это не мешает местным жителям гулять, кормить чаек и делать селфи на пирсе.

Напомним, в сети появились фото заснеженной Одессы

Как сообщала Politeka, побережье Одессы покрылось сосульками гигантами.

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