Нардепы из Одессы получили из бюджета компенсацию за в украинской столице

Об этом пишет Думская.

Обратим внимание, что такое право предусмотрено законом, то есть каждый депутат, который не обеспечен жильем в столице, а зарегистрирован официально на расстоянии более 30 км от Киева может получить компенсацию.



В частности, практически все одесские депутаты воспользовались этой возможностью. Некоторые же получили под Новый год всю сумму начиная с августа 2019 года.

Слуги-мажоритарщики Артем Дмитрук и Алексей Леонов получили компенсацию за проживание сразу за все месяцы работы. Дмитруку выдали 81 тысячу 250 гривен, а Леонову — 79 тысяч 300 гривен. Также всю сумму получил одесский адвокат Андрей Костин, ему выплатили 81 тысячу 250 гривен.



Бизнесмен Игорь Васильковский получил 59 тысяч 800 гривен, почти по 40 тысяч гривен выдали нардепам из одесского региона Сергею Колебошину, Олегу Колеву, Богдану Торхтию, Анатолию Урбанскому и Степану Чернявскому. А нардеп Александр Ткаченко получил 19 тысяч компенсации, депутат Скорик — чуть более 20 тысяч.

Ранее все эти депутаты получали компенсацию за жилье. Таким образом, в среднем украинцы тратят примерно 80 тысяч гривен на проживание одного депутата в столице с августа по декабрь.

Ранее мы писали, бывший регионал устроил масштабную вечеринку в одном из элитных заведений Одессы.

Праздник для 500 представителей из Раздельнянского, Захаровского, Великомихайловского, Лиманского, Беляевского районов и города Южный устроил в концерт-холле «Сады Победы» народный депутат Украины Александр Пресман.

Отметим, что на мероприятии для чиновников выступал «Ляпис Трубецкой» а также местные артисты.

Однако самым запоминающимся стало выступление соратников нардепа, которые распевали песни о “товарище Пресмане, который творит добро на суше и на море”.

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