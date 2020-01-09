В Одесской области наказали родителей, которые оказывали психологическое насилие над своими детьми

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

По рассказам местных правоохранителей, осенью прошлого года 36-летняю женщину и ее 48-летнего мужчину уже штрафовали за совершение домашнего насилия над девятилетним сыном и восьмилетней дочкой.

Однако ситуация повторилась, когда во время «воспитательного» процесса супруги решили усилить эффект нецензурной руганью в адрес детей.

«Когда агрессия взрослых чуть не дошла до физического наказания, а нетрезвый отец на глазах перепуганных сына и дочери начал толкать еще и мать, мальчик успел обратиться за помощью к полиции», - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что на обоих родителей полицейские составили протоколы по ч.2 ст.173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наказание за указанные деяния им определит суд.

Ранее сообщалось, полицейские отобрали четырех детей у горе-родителей.

Как стало известно, многодетная семья приехала из Закарпатской области и поселилась прямо возле железнодорожного вокзала в Одессе.

«Трое мальчиках в возрасте до двух лет и девочка, которой едва исполнилось три недели вместе с родителями ночевали под открытым небом, пока их не заметили сотрудники ювенальной превенции во время отработки территории», — рассказал в полиции и добавили, что дети имели запущенный и болезненный вид.

Детей у горе-родителей изъяли и доставили в медицинское учреждение, где о них позаботились врачи.

Полицейские уточнили, что 32-летнего мужчину, единственного, у кого были документы, удостоверяющие личность, привлекли к ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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