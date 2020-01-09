Пенсионерки затеяли драку в общественном транспорте на глазах у пассажиров

Как пишет Politeka.net, потасовку зафиксировали на камеры очевидцы и разместил в сети. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отмечается, что инцидент случился на днях в одесском троллейбусе, курсировавшем по маршруту №7.

Сначала между пассажирками завязалась словесная перепалка с нецензурной руганью, которая перерастала в настоящую борьбу.

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Конфликт попал на камеру телефона очевидцев и его обнародовали в местном паблике. Инцидет случился в 201 маршрутке.

Причиной словесной перепалки, которая переросла в драку стала оплата за проезд.

Маршрутчик утверждал, что не получил денег за проезд, а пассажир ему возражал. Затем она мужчины и из автобуса, вероятно для того, чтобы продолжить общение с помощью кулаков.

"Я тебе дал 10 гривен!", "Ты что, п*ц?", "Ты, старый пиз*абол!", "Чтобы ты, с*ка, за эти 7 рублей сдох!", - кричали они друг другу.

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Инцидент произошел в маршрутном такси № 121.

Женщина рассказала, что попросила водителя маршрутного такси остановиться на остановке в разрешенном месте, однако как только она показала льготное удостоверение, тот не раздумывая проехал остановку и стал через следующую.

Одесситка очень возмутилась таким поведением.

Она уточнила, что была с 2-мя сумками и с ребенком на руках, однако водитель даже не глянул на это, а просто молча проигнорировал ее просьбу.

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