Пенсионерки затеяли драку в общественном транспорте на глазах у пассажиров
Как пишет Politeka.net, потасовку зафиксировали на камеры очевидцы и разместил в сети. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Отмечается, что инцидент случился на днях в одесском троллейбусе, курсировавшем по маршруту №7.
Сначала между пассажирками завязалась словесная перепалка с нецензурной руганью, которая перерастала в настоящую борьбу.
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Ранее мы писали, в Одессе водитель маршрутки и пассажир решили выяснить отношения при помощи кулаковю
Конфликт попал на камеру телефона очевидцев и его обнародовали в местном паблике. Инцидет случился в 201 маршрутке.
Причиной словесной перепалки, которая переросла в драку стала оплата за проезд.
Маршрутчик утверждал, что не получил денег за проезд, а пассажир ему возражал. Затем она мужчины и из автобуса, вероятно для того, чтобы продолжить общение с помощью кулаков.
"Я тебе дал 10 гривен!", "Ты что, п*ц?", "Ты, старый пиз*абол!", "Чтобы ты, с*ка, за эти 7 рублей сдох!", - кричали они друг другу.
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Инцидент произошел в маршрутном такси № 121.
Женщина рассказала, что попросила водителя маршрутного такси остановиться на остановке в разрешенном месте, однако как только она показала льготное удостоверение, тот не раздумывая проехал остановку и стал через следующую.
Одесситка очень возмутилась таким поведением.
Она уточнила, что была с 2-мя сумками и с ребенком на руках, однако водитель даже не глянул на это, а просто молча проигнорировал ее просьбу.
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