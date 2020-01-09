В сети показали, как выглядит Чкаловский пляж, который городские власти отдали под застройку коттеджами

Снимки разместил на своей странице в Фейсбуке эколог Владислав Балинский, пишет Politeka.net

Как видно на кадрах, пляж находится в крайне печальном состоянии, он завален мусором, а склоны над ним вырублены.

«С учётом двух предыдущих актов Областной государственной экоинспекции от 12.08.2018 и общественной экспертизы от 06.01.2019, на пляже Чкаловский и в непосредственной близости от него, только за прошедший год было противозаконно удалено 249 деревьев различных видов», - написал Балинский.

Это произошло перед передачей депутатами данной городской территории в аренду предприятию с иностранным капиталом "Чкаловский инвест". Полиция, вот уже спустя целый год, так и не может назвать виновных.

В комментариях пользователи высказали крайнее возмущение по поводу действия городских властей. Они отметили, что будущая стройка уничтожит и рядом расположенную Трассу здоровья.

«Очень жаль, отдыхал в Чкаловском и в то время и после всегда спускался по этому маршруту на пляж купаться и загорать (первый одесский пляж, где я побывал), даже в первый раз увидел, что такое дикий пляж...»,

« Любимый пляж одесситов»,

" Ввообщем потеряли,одесситы еще,один,свободный пляж,как потеряли многие санатории на территории французского бульвара",

«Трасса здоровья перестала существовать уже давно. Те кто будут жить в этих коттеджах, потенциальные жертвы. Хай буде»,

«Центральная часть так и не родившегося парка "Юбилейный" станет жилмассивом. Это проводка газа, водопровод, канализация и мусоровозы, из которых летом будет литься вонючая жижа, когда они будут подниматься вверх по склону. Так или иначе, Трасса здоровья, каккусочек спокойной природы между Ланжероном и Аркадией, перестанет существовать», - пишут в сети.

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