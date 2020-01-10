В Одессе покупателей местного супермаркета окатили кипятком прямо в магазине

Как пишет Politeka.net, неприятными подробностями поделились свидетели происшествия на страницах соцсетей. Также в сети было обнародовано видео. (Чтобы просмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Они сообщили, что инцидент случился на днях в одном из супермаркетов торговой сети «Сильпо», расположенного на улице Королева.

По словам очевидцев, в какой-то момент с потолка в торговом зале начала капать горячая вода, после чего перекрытие потолка рухнуло, и вниз ринулся поток кипятка.

При этом в магазине находилось много покупателей.

На кадрах видно, как перепуганные люди стали спрашивать у продавцов, как обойти место прорыва, на что последние растерянно отвечали, что не знают. Далее к покупателям подошла какая-то женщина и просила прекратить съемку.

Пока что не известно, были ли пострадавшие в результате инцидента. Супермаркет, в котором произошло чрезвычайное происшествие, также не комментирует ситуацию.

Что стало причиной прорыва трубы с горячей водой, должна выяснить проверка. В настоящее время жизням людей ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее, в сеть слили видео из одесского супермаркета, как по крупам бегает стадо тараканов.

Вопиющую ситуацию зафиксировала на видео в одном из супермаркетов города одесситка Анна Ворона-Казак.

Прямо по гречке и других крупах, которые насыпаны в специальные контейнеры для покупателей, бегают тараканы.

При этом в магазине никак не реагируют на замечания покупателей.

Напомним, в одном из супермаркетов Одессы обнаружили гороховый суп с червями.

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