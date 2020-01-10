Повысят больше, чем на половину

В Одессе существенно увеличится тариф на вывоз мусора

Как пишет Politeka.net, об этом информирует официальный сайт Одессы со ссылкой на заявление компании "Эко-Ренессанс", которая занимается вывозом и утилизацией бытовых отходов.

Отмечается, что нововведение в первую очередь коснется жителей Суворовского района.

В частности, стоимость сбора, вывоза и захоронения одного кубометра твердых бытовых отходов повысится с 70,32 до 110,55 гривен.

В связи с этим, жители многоквартирных домов ежемесячно будут платить не 17,11 гривен, а 26,9.

При этом, в частных домах стоимость увеличится с 28,13 гривен до 44,22.

В качестве обоснования для изменения тарифов указывается подорожания электроэнергии, амортизации и повышения минимальной заработной платы.

"На предприятии "Эко-Ренессанс" запланировано значительное увеличение заработной платы, почти на 46% по сравнению с 2018 годом. Учитывается рост стоимости запасных частей на 15% по сравнению с 2018 годом и рост стоимости электроэнергии на 22% по сравнению с 2018 годом", - отмечается в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что в последний раз тариф на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами за перевозку пересматривался в 2018 году и в настоящее время не соответствует затратам предприятия.

Ранее мы писали, в одном из районов Одессы коммунальщики не вывозят мусор, а сжигают его прямо возле дома с жильцами

Об этом пожаловались возмущенные жители.

По их рассказам, на углу дома №53 на проспекте Небесной сотни, со стороны частного сектора, систематически сжигается мусор на свалке. Рядом расположена «поляна», где играет много детей, прогуливаются мамы с колясками, ходят люди.

«И из года в год, изо дня в день наблюдаем это зрелище! Живу в соседнем доме, часто приходится проходить через это место. Неужели ни один властьимущий не видел этого жуткого запустения? В сторону трамвайной линии есть еще одна свалка, там тоже сначала собирают затем сжигают мусор», — говорят одесситы.

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