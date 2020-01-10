В зоне боевых действий на Донбассе вражеская пуля оборвала жизнь 23-летнего военнослужащего из одесской бригады

Как пишет Politeka.net,об этом сообщила пресс-служба 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего прохода на официальной странице в Фейсбуке.

«9 анваря около 23:00 противник открыл обстрел из стрелкового оружия по позициям ВСУ, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение и через несколько часов умер в больнице», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшему было 23 года.

Ранее мы писали о еще одной потере в одесской бригаде.

Как стало известно, на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады.

Сержант Виталий Носкевич погиб вчера, 22 октября, в районе Красногоровки Донецкой области.

«Воина настигла пуля снайпера. Виталию было 35 лет. Он уроженец Коломыи Ивано-Франковской области», — сообщается в публикации.

Кроме того, украинский боец из Черноморска Андрей Батин погиб в зоне боевых действий на Донбассе.

«Во вторник, 8 октября, в зоне ООС погиб боец 56-й отдельной Мариупольской бригады, житель Черноморска Одесской области Андрей Батин», — говорится в сообщении.

Погибшему было 39 лет. У него осталась жена и двое детей — Александр и Анна.

Андрей учился в Харьковской академии МВД, в 2000-х годах работал заместителем командира патрульной роты, командиром патрульной роты Внутренних войск в Черноморске и начальником по физподготовке и спорту воинской части 3012 Внутренних Войск МВД Украины в Одессе.

В 2006 году уволился в запас по окончанию контракта, будучи в звании капитана. Позднее пошел защищать Украину и служил в Мариупольской бригаде.

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