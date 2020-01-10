Жители не знают, что думать

В Одесской области вслед за подснежниками выросли грибы

Аномальное для января месяца явление зафиксировали в Национальном природном парке «Тузловськие лимани». Снимки разместил сотрудник парка Руслан Лупашко, пишет Politeka.net

По его словам, фотографии были сделаны 9 января.

Несмотря на то, что на календаре уже второй месяц зимы, природа ведет себя так, как будто наступила весна.

Еще об одной аномалии мы сообщали ранее. А именно, 7 января, на Рождество, недалеко от Татарбунар на одном из самых крупных курганов Бессарабии расцвели весенние краснокнижные первоцветы.

«Неожиданно для себя, недалеко от кургана, обнаружили удивительное явление для этого времени года – цветение безвременника анкарского, уникального растения из Красной книги Украины. По местному его называют – брандушки», - написал на своей странице в Фейсбуке биолог Иван Русев.

Также мы писали, во второй день нового года в одесских дворах зацвели подснежники.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке одессит Владимир Яценко.

Снимки были сделаны в четверг, 2 января, 2020 года.

Мужчина отметил, что подснежники расцвели практически возле дома, а календула на улице Долгой.

По словам экологов, такая природная аномалия может плохо повлиять на рост и цветение растений весной.

Кроме того, в Болграде, что на юге одесского региона, в январе по-весеннему зазеленели склоны. Они сплошь покрыты свежевыросшей травой.

Там же среди зимы зацвела календула.

А на местном озере Ялпуг был замечены лебеди, которые остались зимовать.

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