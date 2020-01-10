Жителей города Арциза в Одесской области предупредили о повышении тарифов на воду
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой пресс-службу местного городского совета.
Чиновники отметили, что в последний раз тарифы на воду утверждали в июне прошлого года.
Кроме того, они объяснили увеличение тарифов тем, что планируют повысить сотрудникам “Водоканала” зарплату, а также потому, что стали дороже материалы, необходимые в работе.
Трагедия в Черном море: российский танкер протаранил корабль с людьми, есть жертвы
Брежнева показала настоящую себя без фотошопа: "Ого, ну и видок..."
Раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой: "Мужская фигура..."
"Черный ящик" раскрыл тайну катастрофы в Иране: видео, которое объясняет все
Пресс-служба опубликовала новые предполагаемые расценки.
В частности, за кубометр централизованного водоснабжения придется платить:
- населению — 15, 32 грн;
- бюджетным организациям — 22, 16 грн;
- прочим пользователям — 33, 42 грн.
Стоимость централизованного водоотведения за кубометр:
- для населения — 13, 90 грн;
- для бюджетных организаций — 25, 25 грн;
- для других пользователей — 31, 45 грн.
В мэрии отметили, что в течение двух недель горожане могут вносить свои предложения по данному вопросу.
Ранее мы писали, в Одессе существенно увеличится тариф на вывоз мусора.
Об этом информирует официальный сайт Одессы со ссылкой на заявление компании "Эко-Ренессанс", которая занимается вывозом и утилизацией бытовых отходов.
Отмечается, что нововведение в первую очередь коснется жителей Суворовского района.
В частности, стоимость сбора, вывоза и захоронения одного кубометра твердых бытовых отходов повысится с 70,32 до 110,55 гривен.
В связи с этим, жители многоквартирных домов ежемесячно будут платить не 17,11 гривен, а 26,9.
При этом, в частных домах стоимость увеличится с 28,13 гривен до 44,22.
Напомним, загадочное ЧП возле Привоза переполошило Одессу, съехались спасатели: кадры слили в сеть
Как сообщала Politeka, побережье Одессы покрылось сосульками гигантами.
Также Politeka писала, рогатый скот заполонил популярный пляж в Одессе: кадры беспредела поражают