Жителей города Арциза в Одесской области предупредили о повышении тарифов на воду

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой пресс-службу местного городского совета.

Чиновники отметили, что в последний раз тарифы на воду утверждали в июне прошлого года.

Кроме того, они объяснили увеличение тарифов тем, что планируют повысить сотрудникам “Водоканала” зарплату, а также потому, что стали дороже материалы, необходимые в работе.

Пресс-служба опубликовала новые предполагаемые расценки.

В частности, за кубометр централизованного водоснабжения придется платить:

населению — 15, 32 грн;

бюджетным организациям — 22, 16 грн;

прочим пользователям — 33, 42 грн.

Стоимость централизованного водоотведения за кубометр:

для населения — 13, 90 грн;

для бюджетных организаций — 25, 25 грн;

для других пользователей — 31, 45 грн.

В мэрии отметили, что в течение двух недель горожане могут вносить свои предложения по данному вопросу.

Ранее мы писали, в Одессе существенно увеличится тариф на вывоз мусора.

Об этом информирует официальный сайт Одессы со ссылкой на заявление компании "Эко-Ренессанс", которая занимается вывозом и утилизацией бытовых отходов.

Отмечается, что нововведение в первую очередь коснется жителей Суворовского района.

В частности, стоимость сбора, вывоза и захоронения одного кубометра твердых бытовых отходов повысится с 70,32 до 110,55 гривен.

В связи с этим, жители многоквартирных домов ежемесячно будут платить не 17,11 гривен, а 26,9.

При этом, в частных домах стоимость увеличится с 28,13 гривен до 44,22.

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