В сети показали, как одесситы меняют елки на сладости



Об этом пишут местные СМИ.

Акцию по обмену хвойных деревьев запустил департамент городского хозяйства сразу же после Нового года. Жители приносят ненужную елку, а взамен получают шоколадку.

На территории ЖКСов появились соответствующие таблички, указывающие на пункт приема новогодних деревьев.

В некоторые из них стали приносить деревца почти сразу же после праздника.

Так, например, в пункте обмена по адресу Богдана Хмельницкого, 62 рассказали, что жительница близлежащего дома принесла елку 2 января, так как ей надо было уезжать. А за вчерашний день хвойных тут собрали около пяти.

В тоже время на участке №12 КП ЖКС «Фонтанский» уже есть больше десятка деревьев. На месте говорят, что особой активности не наблюдается – люди приносят по одной или две елки в день.

Обратим внимание, что у каждого пункта приема есть соответствующие таблички или объявления, указывающие на сбор хвойных деревьев. А взамен можно получить шоколадку в виде Деда Мороза.

· ул. Ак. Королева, 114 (во дворе);

· ул. Ак. Вильямса, 65, 59;

· просп. Ак. Глушко, 21/1 (за домом);

· ул. Ак. Королева, 53/1 (футбольное поле во дворе);

· ул. Ак. Вильямса, 46/3;

· просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином «Копейка»);

· Люстдорфская дорога, 176 (во дворе),

· просп. Ак. Глушко, 26 (в парке);

· ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома);

· ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП);

· ул. Ак. Королева, 80А, 80 Б (зелёная зона);

· ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе);

· просп. Ак. Глушко, 22 (за ТП);

· ул. Шишкина, 52/2А;

· просп. Небесной Сотни, 4; 55;

· ул. Героев Крут, 1;

· ул. Варненская, 5/2;

· просп. Адмиральский, 9;

· ул. Космонавтов, 68 (ПУ-12);

· ул. Юрия и Ивана Лип, 38 (ЖКС);

· ул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);

· ул. Ак. Филатова, 29 Б (ПУ-3);

· Овидиопольская дорога, 8 (ПУ-46);

· ул. Ефимова, 2 (ПУ-5);

· ул. Болгарская, 16;

· ул. Балковская, 199;

· ул. Средняя, 47;

· ул. Б. Хмельницкого, 64;

· просп. Александровский, 4;

· ул. Канатная, 19/21;

· ул. Большая Арнаутская, 18;

· просп. Александровский, 27;

· ул. Кутузакия, 28;

· ул. Десятого апреля, 2;

· ул. Нежинская, 28;

· ул. Княжеская, 4;

· ул. Транспортная, 8А;

· просп. Шевченко, 11 (со стороны ул. Р. Кармена);

· ул. Сегедская, 8;

· ул. Черняховского, 5;

· ул. Тираспольская, 13 (во дворе);

· ул. Посмитного, 33/Фонтанская дорога, 65;

· ул. Малая Арнаутская, 25;

· ул. Большая Арнаутская, 83;

· ул. Атамана Чепиги, 9;

· ул. Балковская, 36/5;

· ул. Сергея Ядова, 22;

· просп. Добровольского, 148 А (возле теплотрассы);

· просп. Добровольского, 18 А (возле бойлерной);

· ул. Заболотного, 36;

· ул. Высоцкого, 20 (возле бойлерной);

· ул. Бочарова, 1 (возле бойлерной);

· ул. Давида Ойстраха, 13 (возле бойлерной);

· ул. Заболотного, 19;

· просп. Добровольского, 95;

· ул. Марсельская, 9;

· ул. Героев обороны Одессы, 76;

· ул. Крымская, 70;

· ул. Заболотного, 55;

· ул. Капитана Кузнецова, 95;

· ул. Героев обороны Одессы, 18;

· Николаевская дорога, 297;

· Николаевская дорога, 309;

· ул. Черноморского казачества, 167;

· ул. Николая Плыгуна, 3;

· ул. Ширшова, 21;

· ул. Краснослободская, 88.



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