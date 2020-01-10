Такой ее еще не видели

В сети показали, как выглядела Одесса в 1976 году глазами иностранных туристов

Редкие кадры, которые были сделаны финским туристом обнародованы на сайте «Одесская история».

В 1976 году с очередной делегацией туристов в Одессе побывал финский парень Сеппо Туоминен (Seppo Tuominen), который оставил для истории немного Одессы того времени.

Сеппо был неплохим фотографом-любителем, который посетил Одессу не один раз.

Возили иностранцев в то время по городу организованно в автобусе по специально проложенным маршрутам и под присмотром товарища майора.

Западных туристов в СССР было видно за версту не только по огромной надписи “Интурист” на экскурсионном автобусе, но и по их внешнему виду. Лица у них были веселые и беззаботные даже несмотря на то, что их обдирали на каждом углу, начиная от искусственно завышенного курса советского рубля и заканчивая ценами в ресторанах для иностранных туристов.

Самы главным на Приморском бульваре были каштаны.

Одесскому морскому вокзалу здесь уже восемь лет. Эта фотография сделана осенью, скорее всего это сентябрь или октябрь.

Слева на Потемкинской лестнице виден эскалатор, который был построен вместе со зданием нового Морского вокзала в 1968 году. Справа виден вход в Пионерский парк (Греческий). В остальном же общий вид Потемкинской лестницы не сильно изменился

Улица Дерибасовская угол Карла Маркса (Екатерининская). Справа окна ресторана "Алые паруса".

Улица Дерибасовская угол Советской Армии (Преображенская). Слева магазин часов «Радуга», далее через дорогу гостиница «Пассаж». На первом этаже «Пассажа» в то время был огромный «Центральный гастроном» с большим выбором одинакового советского товара.

Просто красивый старый дом на улице Чичерина, 25 (Успенская). Похоже, это одна из тех редких улиц на которую выпустили интуристов из автобуса.

«Аркадия» в то время еще была похожа на «Аркадию» со старинных одесских открыток. Пальмы на зиму убирали куда-то в тепло. Про существование ночных клубов типа «Итаки» или «Ибицы» никто даже и не догадывался.

Знаменитый одесский пляж "Аркадия".

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