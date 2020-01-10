В Одессе неадекватный мужчина стрелял из ружья по детям, которые играли под окнами
Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Инцидент случился в Малиновском районе на улице Скворцова.
В полицию поступил сигнал от соседей о том, что 51-летний одессит затеял стрельбу из окна второго этажа по детям.
Когда приехали полицейские, стрелок закрылся в квартире и не реагировал на требования правоохранителей.
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«Только после того, как на место прибыли бойцы батальона особого назначения, нарушитель открыл двери и впустил полицейских», - сообщили в ведомстве.
Свои действия мужчина объяснил тем, что соседские дети слишком сильно шумели, играясь возле его ворот.
К счастью, никто не пострадал.
На данный момент стрелок доставлен в отделение полиции. С ним проводятся неотложные следственные действия.
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Инцидент произошел ночью на Т.рассе здоровья в Одессе. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя Одесского городского головы Николай Покровский на своей странице в Фейсбуке.
Автомобиль, в котором находился «стрелок» заблокировали работники «Муниципальной охраны» и задержали. На место происшествия прибыла полиция.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, около 4 часов утра на проспекте Свободы местные жители услышали выстрелы. Они вызвали полицию.
Приехавшие на место происшествия патрульные установили, что мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения стрелял из оружия во дворе одного из домов. Его задержали и забрали оружие.
Помимо этого были обнаружены использованные гильзы около 40 штук, заготовки для самодельного изготовления патронов и порох. Разрешения на оружие 48-летний мужчина не имел.
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