Как в сказке

В Одессе в парке Шевченко зафиксировали горы снега

Об уникальном явлении, когда в разгар теплой и бесснежной зимы дети играют в снежки, сообщает информационный портал «Одесская жизнь».

На календаре второй месяц зимы, однако снега в Одессе еще не было.

В этом случает жителям не стоит отчаиваться, а прийти в парк Шевченко и насладится снежком. Горы снега выросли на поляне благодаря рядом расположенному катку.

Одесситы в восторге, особенно дети. Один одесский папа, чей четырехлетний сын никак не мог отойти от холодной снежной «диковинки», даже огорчился, что «не захватил с собой санки».

Снега довольно много, и хотя он, конечно, тает, все равно получается – как в сказке.

А тем временем синоптики сообщили о том, что в субботу, 11 января, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков.

Ветер ночью юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем ​​6-8 °С тепла.

По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

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Снимки были сделаны одесситом в четверг, 2 января, 2020 года.

Мужчина отметил, что подснежники расцвели практически возле дома, а календула на улице Долгой.

По словам экологов, такая природная аномалия может плохо повлиять на рост и цветение растений весной.

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