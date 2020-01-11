В Одессе будут судить интернет-мошенников, которые обманным путем выманили у доверчивых покупателей полмиллиона гривен
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Отмечается, что обвинительный акт в отношении участников преступной группировки уже направлен в суд.
Как выяснилось, в течение 2017-2019 годов четверо аферистов размещали объявления о продаже несуществующей мототехники. От покупателей они требовали стопроцентную предоплату на банковскую карту.
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Установлено, что жертвами злоумышленников стали 18 человек из различных регионов Украины Сумма нанесенного ущерба составляет полмиллиона гривен.
«Досудебное расследование проводили следователи ГУНП в Одесской области с сотрудниками Департамента киберполиции Украины», - сообщают в прокуратуре.
Ранее мы писали, на одесском Привозе находчивый продавец придумал оригинальный способ, как привлечь покупателей к своему товару
Курьезное фото разместил очевидец на страницах соцсетей.
В частности в торговой точке, где продают фрукты, продавец решил блеснуть креативом и запустить "чудеса маркетинга" в массы.
"Утке в ж*пу. 20 грн", - написал продавец вместо названия сорта яблок.
"Это Одесса, детка. На Привозе продают новый сорт яблок", - пишет автор в комментарии под фото.
Неизвестно, воспользовались ли одесситы "рецептом" находчивого продавца, однако, по словам автора снимка, маркетинговый ход сработал. Покупатели быстро расхватали яблоки с креативным названием.
Напомним, загадочное ЧП возле Привоза переполошило Одессу, съехались спасатели: кадры слили в сеть
Как сообщала Politeka, побережье Одессы покрылось сосульками гигантами.
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