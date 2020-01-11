В Одессе будут судить интернет-мошенников, которые обманным путем выманили у доверчивых покупателей полмиллиона гривен

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении участников преступной группировки уже направлен в суд.

Как выяснилось, в течение 2017-2019 годов четверо аферистов размещали объявления о продаже несуществующей мототехники. От покупателей они требовали стопроцентную предоплату на банковскую карту.

Установлено, что жертвами злоумышленников стали 18 человек из различных регионов Украины Сумма нанесенного ущерба составляет полмиллиона гривен.

«Досудебное расследование проводили следователи ГУНП в Одесской области с сотрудниками Департамента киберполиции Украины», - сообщают в прокуратуре.

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Курьезное фото разместил очевидец на страницах соцсетей.

В частности в торговой точке, где продают фрукты, продавец решил блеснуть креативом и запустить "чудеса маркетинга" в массы.

"Утке в ж*пу. 20 грн", - написал продавец вместо названия сорта яблок.

"Это Одесса, детка. На Привозе продают новый сорт яблок", - пишет автор в комментарии под фото.

Неизвестно, воспользовались ли одесситы "рецептом" находчивого продавца, однако, по словам автора снимка, маркетинговый ход сработал. Покупатели быстро расхватали яблоки с креативным названием.

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