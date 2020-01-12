В воскресенье, 12 января синоптики обещают плюсовую температуру и без осадков

Новый прогноз погоды обнародовали на сайте Sinoptik, пишет Politeka.net

Пасмурное утро сменится в Одессе ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.

В этот день термометры будут показать 4 градуса выше нуля, а ночью немного похолодает - до 4 градусов мороза.

Влажность воздуха составит 83—92 %.

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем ​​1-6 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

12 января почитается память святой Анисии. В народе этот день назывался «Анисьи зимние» или «Анисьи Желудочницы». В старину в этот день варили свиные желудки и резали гусей. По внутренностям животных гадали о зиме. Если селезенка была ровной и гладкой, то ожидали зимы суровой. Толстая печень в середине означала, что стужи начнутся с половины зимы, а широкая сторона печени к брюху обещала морозы и перезимья. В народе говорили: «Ко дню Анисьи холода над землей повисли».

Ранее мы писали, в сети-интернет обнародован новый яркий и динамичный видеоролик про Одессу, который сбыл снят перед Новым Годом.

Ролик был размещен видеокомандой из "KVVS Studio” на странице в Фейсук.

На кадрах показан Приморский бульвар с гирляндами, Потемкинская лестница, отремонтированная Воронцовская колоннада, Дерибасовская с елкой и другие туристические места.

Авторы ролика отметили, что снимали его в технике таймлапс почти целую ночь под дождем.

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