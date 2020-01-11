В Одессе пассажиров трамвая не на шутку встревожило ЧП в вагоне, свидетелями которого они стали

Об этом сообщает информационный портал 048.ua.

Инцидент случился, в субботу, 11 января, в трамвае №10 возле остановки «завод Стальканат».

Согласно информации, вагон сделал остановку и вдруг неожиданно сломался.

Двери трамвая также не открывались и пассажиры оказались замкнуты в общественном транспорте. Спасение пришло, когда один из пассажиров умудрился силой отрыть переднюю дверь и тогда горожане смогли выйти на улицу.

В связи с поломкой возле завода Стальканат на некоторое время было заблокировано движение трамваев на этом участке путей.

Отмечается, что позже было принято решение сцепить его с другим трамваем, который находился сзади, толкнуть и разблокировать таким образом движение.

Ранее мы писали, в Одессе пассажирам трамвая пришлось толкать вагон, который заглох.

Согласно информации, инцидент произошел на Лидерсовском бульваре возле парка Шевченко.

Очевидцы зафиксировали, как группа мужчин толкала трамвай, который заходил на круг и неожиданно заглох. Они пытались сдвинуться с места многотонную махину.

Тем временем в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» уже отреагировали на инцидента и пообещали наказать водителя.

«Вагон стал под пересечение и обесточился. По должностной инструкции водитель в подобных случаях должен вызвать аварийный вагон, чтобы его толкнули. Однако на практике случается так, что пассажиры сами предлагают помощь, чтобы не терять время. Опять-таки, согласно инструкции, если пассажиры хотят толкать трамвай, водитель обязан воспрепятствовать этому. Водитель данного вагона уже отстранена от работы на линии, ее ждут дисциплинарные санкции», — говорится в публикации.

Напомним, что одесский трамвай развалился на глазах у всех: «засыпало обломками», кадры

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