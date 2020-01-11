Туристы из Одессы застряли в аэропорту Италии и уже 3 дня не могут улететь домой

Как пишет Politeka.net, об этом сообщил на своей странице в Фейсбук юрист- консультант Владимир Беленький, который разместил в придачу фотографии, сделанные в аэропорту Неаполя.

Он сообщил, что около 200 украинцев застряли в аэропорту из-за проблем у авиаперевозчика Ernest Airlines.

Согласно информации компании , все рейсы заканчиваются 13 января, однако уже 9 января пассажиры рейсов Неаполь-Киев и Рим-Одесса не смогли улететь домой. Их несколько раз вывозили в автобусе к самолету и возвращали назад. Затем одесситам предложить проехать в Неаполь, так как из- Рима уже вылетов не будет.

В компании сообщили, что последний рейс в Украину из Италии будет именно из Неаполя, однако в ожидании этого рейса пассажиры провели уже трое суток в аэропорту и в близлежащих отелях.

По информации Владимира Беленького, Ernest Airlines уже двое суток не могут вылететь из Италии в Киев из-за долгов авиакомпании перед аэропортом «Киев» им. Игоря Сикорского.

«Многие уже отчаялись и покупают билеты за свои деньги на другие рейсы, которые, к слову, стоят не дешево — 300-400 евро. Но есть и такие, у кого нет возможности купить билеты, а представители авиакомпании на связь не выходят», - сообщил юрист.

Ранее мы писали, в Одессе неизвестный мужчина угрожал взорвать аэропорт.

Как стало известно, рано утром в полицию поступил анонимный сигнал о том, что здания Международного аэропорта, горсовета и СБУ заминированы.

На месте работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС, которые проверяют информацию.

О подробностях в аэропорту рассказал экс-советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, неизвестный мужчина заехал на микроавтобусе в аэропорт, сбив шлагбаум.

«Он был в балаклаве и куртке с надписью «Совесть». Мужчина начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали, а информацию проверяют правоохранители», - сообщил Форостяк.

Он отметил, что всех сотрудников и посетителей из здания аэропорта экстренно эвакуировали.

Напомним, аэропорт Одессы остановил работу: сделано экстренное заявление

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