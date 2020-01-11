В Одессе пытаются поставить на ноги тяжелобольную девушку

Как пишет Politeka.net, об этом рассказала глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, Марине недавно исполнилось 18 лет и начиная с 10-летнего возраста она постоянно наблюдалась врачами.

Ей был поставлен диагноз "сколиоз", который за несколько лет приковал девочку к дому. Последние несколько лет превратились в настоящее испытание и боль.

"Боли такие, что уже пришлось отказаться даже от домашнего обучения", - отметила Ножевникова.

Она уточнила, что родителям девушки удалось добиться помощи от Одесского горсовета в размере 125 тысяч гривен. Однако, счет выставлен на 200 тысяч гривен. Нужна операция по установке имплантов в столице Украины.

"Тянуть больше времени нет. Ежедневные боли, которые испытывает девочка, не дают ей уже нормально спать", - сообщила Ножевникова.

«Желающие могут оказать помощь в сборе оставшихся 75 тысяч гривен, переведя деньги на карту фонда 5169 3305 1608 8389

Пометка: Марина Гулидова. Марина хочет ходить. Для Марины», - добавила в заключении волонтер.

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Трагедия произошла в тот день, когда семья Сердюченко с двумя детьми отправилась отдыхать на море, но по дороге их авто попало в ДТП.

По информации, при попытке избежать столкновения с двумя девушками на скутере, глава семьи Алексей совершил резкий маневр, чтобы свернуть и машину занесло на обочину, где она слетела в кювет.

В крайне тяжелом состоянии, мужчину и его дочь госпитализировали в реанимацию, где они пребыли долгое время.

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