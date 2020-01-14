Полицейские отыскали еще одного подозреваемого в деле о смертельной трагедии в колледже на Троицкой

Такую информацию озвучили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

Как сообщили в ведомстве, это заведующая хозяйством колледжа.

Женщине инкриминируют служебную халатность, что повлекло к тяжким последствиям.

В пресс-службе пояснили, что еще в 2014 году работники ГСЧС провели плановую проверку по соблюдению пожарной безопасности. По ее результатам выявлено ряд грубых нарушений, среди которых – отсутствие первичных средств пожаротушения, системы оповещения о пожаре, закрыты пожарные выходы, решетки на окнах первого и четвертого этажей и тому подобное.

На момент пожара эти нарушения не были устранены. Несмотря на это, подозреваемая, будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также членом комиссии по проверке готовности корпусов колледжа к новому 2019-2020 учебному году, согласилась с выводом комиссии о готовности учреждения к учебному году.

По мнению правоохранителей, в результате этого стала невозможность эффективного тушения огня, своевременного оповещения и эвакуации людей, что привело к гибели 16 человек.

Отмечается, что подозреваемой уже сообщили о подозрении ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Следствие совместно с прокуратурой будет ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Подозреваемой грозит наказание в виде 5 лет тюрьмы.

Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря около 10 утра. Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома.

Окончательно ликвидирован огонь был в 19:30. Сейчас спасатели занимаются поиском возможных жертв. 13 человек, которые находились в здании, сейчас считаются пропавшими без вести

Известно, что здание на Троицкой, 25, которое загорелось - это дом-памятник архитектуры. Там размещается ряд частных фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Напомним, пожар в Одесском колледже появились страшные данные о жертвах, «молится вся Украина»

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