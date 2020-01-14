В Одесской области совершенно вооруженное ограбление ювелирного магазина

Об этом сообщает «Думская», во вторник, 14 января (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Пор информации издания, в городе Татарбунары Одесской области трое неизвестных в балаклавах ворвались в магазин и, угрожая работникам пистолетом, забрали драгоценности.

Как стало известно, преступники скрылись на автомобиле «Ауди» темно-зеленого цвета с госномерами АА 18-76. Они уехали в направлении соседней Сараты.

Правоохранители разыскивают грабителей, для этого введены в действие планы «Перехват» и «Сирена».

Отметим, что пока в полиции никак не комментируют инцидент.

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Так, на улице Разумовской в Одессе незнакомец подбежал к прохожему и сорвал с плеча сумку.

57-летний потерпевший обратился в полицию.

Копы недалеко от места происшествия заметили подозреваемого. Его задержали и изъяли сумку с вещами потерпевшего.

Установлено, что 26-летний злоумышленник несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж и мошенничество.

Кроме того жертвой вора стала молодая мама с ребенком.

Пока женщина кормила малыша, злоумышленник вытащил из коляски мобильный телефон и бросился бежать.

Инцидент произошел на одной из улиц Приморского района.

Потерпевшую, которая звала на помощь, услышали полицейские, которые проходили неподалеку.

Они бросились за правонарушителем и задержали его. В отделе полиции 39-летний мужчина признался, что решился на преступление, понимая, что потерпевшая с ребенком на руках не смогла бы его догнать.

Еще один случай кражи, на этот раз в супермаркете произошел на днях.

Мужчина набрал с полок товара на сумму около 1400 гривен и не рассчитался на кассе.

На месте администратор магазина указал полицейским охраны на мужчину, который нагло пытался вынести за пределы кассы неоплаченный товар.

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