В Одесской области совершенно вооруженное ограбление ювелирного магазина
Об этом сообщает «Думская», во вторник, 14 января (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Пор информации издания, в городе Татарбунары Одесской области трое неизвестных в балаклавах ворвались в магазин и, угрожая работникам пистолетом, забрали драгоценности.
Как стало известно, преступники скрылись на автомобиле «Ауди» темно-зеленого цвета с госномерами АА 18-76. Они уехали в направлении соседней Сараты.
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Правоохранители разыскивают грабителей, для этого введены в действие планы «Перехват» и «Сирена».
Отметим, что пока в полиции никак не комментируют инцидент.
Ранее мы писали, воры активно стали охотиться на жителей Одессы
Так, на улице Разумовской в Одессе незнакомец подбежал к прохожему и сорвал с плеча сумку.
57-летний потерпевший обратился в полицию.
Копы недалеко от места происшествия заметили подозреваемого. Его задержали и изъяли сумку с вещами потерпевшего.
Установлено, что 26-летний злоумышленник несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж и мошенничество.
Кроме того жертвой вора стала молодая мама с ребенком.
Пока женщина кормила малыша, злоумышленник вытащил из коляски мобильный телефон и бросился бежать.
Инцидент произошел на одной из улиц Приморского района.
Потерпевшую, которая звала на помощь, услышали полицейские, которые проходили неподалеку.
Они бросились за правонарушителем и задержали его. В отделе полиции 39-летний мужчина признался, что решился на преступление, понимая, что потерпевшая с ребенком на руках не смогла бы его догнать.
Еще один случай кражи, на этот раз в супермаркете произошел на днях.
Мужчина набрал с полок товара на сумму около 1400 гривен и не рассчитался на кассе.
На месте администратор магазина указал полицейским охраны на мужчину, который нагло пытался вынести за пределы кассы неоплаченный товар.
Напомним, громкое ограбление сотрясло Одесскую область: по тревоге поднята Нацгвардия, фото
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