Школьники из Черноморска Одесской области взяли инициативу в свои руки и решили убрать побережье от мусора

Об этом сообщает местное издание “Портал Черноморска”.

Как стало известно, все началось с того, что одна из организаций спонтанно собралась на прогулку по берегу моря, совместив ее со сбором пластика.

Через неделю два десятка молодых людей собрались на одном из пляжей, чтобы убрать мигрирующий мусор, который выбрасывает на берег из моря.

Организаторами стали ученики двух местных школ №2 и №6, которые нашли единомышленников в соцсетях. Всего пришло 25 человек.

“Идея что-то сделать пришла нам после пожаров в Австралии. Мы, отчасти, тоже причина этих пожаров. Мы решили начать с себя и хоть как-то призвать людей делать то же самое. Ведь наша Земля — наш дом. Мы не сможем найти ей замену”, — говорит одна из активисток.

Отмечается, что молодежь собрала очень много мусора. Они наполнили несколько мусорных баков, и только стеклом были забиты 9 строительных мешков.

Они планируют сделать уборку пляжей регулярной, поскольку, по словам эковолонтерки Светланы Брайченко, “планета остаётся одним единым общим домом для всех, и наводить порядок и поддерживать его должны тоже все вместе”.

Ранее мы писали, в одном из районов Одессы коммунальщики не вывозят мусор, а сжигают его прямо возле дома с жильцами.

Об этом пожаловались возмущенные жители.

По их рассказам, на углу дома №53 на проспекте Небесной сотни, со стороны частного сектора, систематически сжигается мусор на свалке. Рядом расположена «поляна», где играет много детей, прогуливаются мамы с колясками, ходят люди.

«И из года в год, изо дня в день наблюдаем это зрелище! Живу в соседнем доме, часто приходится проходить через это место. Неужели ни один властьимущий не видел этого жуткого запустения? В сторону трамвайной линии есть еще одна свалка, там тоже сначала собирают затем сжигают мусор», — говорят одесситы.

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