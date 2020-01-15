В Одессе бизнесмен с антиукраинской позицией решил закрыть свой скандальный ресторан

Как пишет Politeka об этом сам хозяин Дмитрий Копылов сообщил на своей странице в Фейсбук.

По его словам, заведение «Че Гевара», что на проспекте Шевченко, работало в убыток, потому что его сторонились клиенты, не имеющие желания финансировать пророссийского сепаратиста.

«Чтобы выдать зарплату персоналу, приходилось из дома деньги таскать. До переворота дела шли нормально, а потом все хуже и хуже. Плюс нельзя мешать свои взгляды и политику с бизнесом. Много перестало ко мне людей ходить, в связи с тем, что я сепаратист. Так и говорили, «у вас владелец сепар, не пойдем к вам». Плюс многие меня знают, не могу в скидке отказать», — пожаловался бизнесмен.

Обратим внимание, что Копылов также является собственником охранного агентства «Патриот».

По информации местных СМИ, он причастен к созданию в Одессе пророссийских банд титушек во время Евромайдана и к избиению активистов 19 февраля 2014 г. у здания Одесской ОГА.

Также Копылов публично заявлял , что “Одесса – это Россия” и признавался в своей любви к Путину.

Одесситы в сети с радостью восприняли новость о закрытии заведения, предположив, что Копылов собирается сбежать в Россию.

«Та.. чистый гадюшник, я бы туда не пошел какая бы позиция у хозяина не была бы… Невкусно, и вообще наливайка»,

«Никогда не сдавайся» там было когда-то. Та в ср*ку такие кафе, и таких владельцев. Их время прошло безвозвратно. В жизни не был никогда, хотя живу относительно близко. Оно там не пришей п-е каблук, просто нахлобучено нагло посреди дороги. Снести к черту и забыть что оно было»,

«Эта гн*да еще бабло тут зарабатывать хочет! Вот нахрен в свою парашу!»,

«Еще надо, чтобы владелец этого гандэлыка был закрыт… в тюрьму»,

«Там зеленая зона. Вообще кто разрешил ресторан на месте зеленой зоны?»,

«Уже по названию ресторана можно предположть что владелец отравлен коммунистической идеологией или рашистскими идеями о борьбе с инфернальным злом в виде США и эльфийским СССР»,

«По делу, его тушка должна была украшать один из платанов возле мэрии, вместе с остальной сворой сепаров.А от генделя этого, тлеющие головешки пожарные должны были затушить еще в 14м.Но жернова истории хоть и медленно, таки добрались и до этой п*дали. Теперь только на «родину», к березкам, в родную г*вень», - пишут в сети.

Напомним, фанат "русского мира" устроил переполох в Одессе и поплатился, кадры

Как сообщала Politeka, интернет -агитатор пойман на горячем в Одессе: «ждет каждого»

Также Politeka писала, что на курорт Путина обрушилась стихия, «цунами» сносит все на своем пути.