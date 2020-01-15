На одесском рынке «Привоз» среди зимы резко подешевели помидоры

Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, еще на днях одесситы покупали такой несезонный овощ, как помидоры, по 20 гривен за килограмм, то сегодня их уже отдают всего по 10 гривен.

Обратим внимание, что это даже дешевле, чем яблоки.

При этом, ранее цена на помидоры в зимний период составляла порядка 40-50 гривен за килограмм.

В тоже время другие несезонные овощи огурцы и перец болгарский остаются дорогими от 50 до 80 гривен за килограмм.

Чем именно вызвано падение цен - не ясно.

При этом отмечается, что помидоры выглядят вполне нормально, хоть они не вчера сорванные, но и не гнилые.

Ранее мы писали, на одесском Привозе находчивый продавец придумал оригинальный способ, как привлечь покупателей к своему товару.

Курьезное фото разместил очевидец на страницах соцсетей.

В частности в торговой точке, где продают фрукты, продавец решил блеснуть креативом и запустить "чудеса маркетинга" в массы.

"Утке в ж*пу. 20 грн", - написал продавец вместо названия сорта яблок.

"Это Одесса, детка. На Привозе продают новый сорт яблок", - пишет автор в комментарии под фото.

Неизвестно, воспользовались ли одесситы "рецептом" находчивого продавца, однако, по словам автора снимка, маркетинговый ход сработал. Покупатели быстро расхватали яблоки с креативным названием.

Также мы писали, в районе рынка «Привоз» с проезжей части по улице Екатерининской торговцы цветами покинули свое место, после себя они оставили горы мусора.

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