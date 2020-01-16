Некоторые жители Одессы на целый день останутся без газа

Как пишет Рoliteka.net, об этом сообщает пресс-служба горсовета.

На сайте отметили, что в связи с дополнительными работами на распределительном газопроводе среднего давления проведения ремонтных работ по улице Вице-Адмирала Азарова переносятся и будут выполняться 20 января 2020 года с 10:00 до 17:30.

Отключение газа коснется людей, проживающих по следующим адресам:

ул. Вице-Адмирала Азарова , 13 население

ул. Вице-Адмирала Азарова , 13, кв. 69, 70 индивидуальное отопление, квартиры

ул. Вице-Адмирала Азарова , 13-а население

ул. Вице-Адмирала Азарова , 13/1 – 13/10 население

ул. Вице-Адмирала Азарова , 13 крышная котельная

Кроме того, 21 января в связи с проведением ремонтных работ газ отключат горожанам, проживающим по следующим адресам:

улица Василия Стуса, 2Б/1А, 2Б/2, 2Б/3, 2Б/4, 2Д, 2Д/2;

улица Мельницкая, 32В.

Возобновить газоснабжение планируют к 18:00

Ранее, одесситы пожаловались на низкое качество бытового газа. Особенно страдают те, у кого имеется автономное отопление и газовые колонки

Соотвествующая петиция появилась на сайте президента Украины.

Автором документа является Елена Лисюченко, которая подчеркнула, что несмотря на то, что цена газа для населения уменьшилась, счета меньше не стали.

Поэтому одесситка обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому и администрации инициировать тотальную проверку качества газа для населения, именно после прохождения распределительных станций районных газовых учреждений.

«По сравнению с прошлыми годами качество газа ухудшается, теплоемкость его уменьшается, время приготовления пищи существенно увеличивается, а домашние отопительные котлы значительно чаще выключаются через аварийные режимы из-за примесей - воздух под давлением и т.д., - говорится в петиции.

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