В Одессе суд избрал меру пресечения завхозу сгоревшего колледжа, женщину подозревают в халатности

Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу Киевского районного суда Одессы.

Отмечается, что в среду 15 января судья отправил под ночной домашний арест на 60 суток 67-летнюю Татьяну Фомич — заведующую хозяйством Одесского торгово-экономического колледжа, где в декабре прошлого года сгорели 16 человек.

Согласно версии следствия, в 2014 году сотрудники ГСЧС провели в колледже плановую проверку и составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности, а также вынесли предписание об их устранении.

Заведующая хозяйством отвечала за соблюдение правил противопожарной безопасности, поэтому ее ознакомили с документами. Однако женщина не приняла меры по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря около 10 утра. Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома.

Окончательно ликвидирован огонь был в 19:30. Сейчас спасатели занимаются поиском возможных жертв. 13 человек, которые находились в здании, сейчас считаются пропавшими без вести

Известно, что здание на Троицкой, 25, которое загорелось - это дом-памятник архитектуры. Там размещается ряд частных фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Напомним, пожар в Одесском колледже появились страшные данные о жертвах, «молится вся Украина»

Как сообщала Politeka, пожар в одесском колледже: появились пугающие кадры с места трагедии

Также Politeka писала, появились фото пропавших на пожаре в одесском колледже



