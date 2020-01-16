Директор частной школы Одессы, в которой разгорелся скандал, заявила, что ученик, которого якобы избила учительница, являлся проблемным ребенком, а его мать обвинила в вымогательстве

Как пишет Politeka.net, об этом руководитель частной школы "Интерактив" Оксана Тихая в селе Крыжановка Одесской области написала в объяснительной записке, которую обнародовала пресс-служба ОГА.

Директор утверждает, что мать ученика 3-А класса Марата Никитенко, Наталья Гинькинева, специально раздула скандал, чтобы "надавить на меня и добиться возвращения платы за обучение".

Она сообщила, что в течение обучения этот ребенок постоянно нарушал дисциплину, срывал уроки, дрался и ругался матом с другими детьми, обзывал и унижал их.

«В конце декабря 2019 года учительница младших классов уволилась именно из-за него. Также со школой разрывали контракты родители детей", – говорится в записке.

Директор также попыталась объяснить агрессию ребенка, мол его родители разводятся, а отец неоднократно бил сына.

При этом она отрицает версию, что учителя систематически жестоко обращаются с детьми. По ее словам, мать просто хочет сбить денег. В начале 2020 года директор попросила перевести ребенка в другую школу, а Гинкинева потребовала вернуть деньги за обучение.

Напомним, по словам Натальи, стоимость учебы в "Интерактиве" составляет 9 тыс. грн в месяц.

"Сегодня я общалась с матерью ученика по телефону с целью выяснения ситуации, на что услышала ответ: "Сделаю и подпишу все в случае возвращения в мою пользу платы за образовательные услуги за период с 12.09.2019 до 13.01.2020", – сообщила Тихая.

В тоже время в пресс-службе местной полиции заявили, что мать мальчика уже обратилась в полицию с заявлением по факту избиения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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